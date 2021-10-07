Убийца, ждавший казни 27 лет, сказал последнюю речь, и от неё даже бывалым офицерам стало не по себе
Приговор Джонсону вынесли ещё в 1994 году, но привели в исполнение только на днях, отклонив все просьбы о помиловании.
Фото © Twitter / Micheal Mahoney и French Coalition Against the Death Penalty
61-летний Эрнест Ли Джонсон почти половину жизни провёл за решёткой. В 1994 году он напал на магазин возле своего дома в Южной Каролине, США. Он убил трёх человек с особой жестокостью и спрятал их тела в холодильном отсеке. Затем Джонсон украл деньги из кассы и потратил их на наркотики. Его быстро арестовали и приговорили к смертной казни.
Фото © Twitter / Micheal Mahoney
Спустя 27 лет приговор всё же привели в исполнение, пишет Lad Bible. Перед этим преступнику позволили заказать последний ужин — он выбрал фастфуд с гамбургерами, картошкой фри и двумя молочными коктейлями. А после обратился ко всем, написав последние слова, от которых многим стало не по себе.
Фото © Twitter / French Coalition Against the Death Penalty
Мне очень жаль, что я совершил такое. Я люблю всех своих друзей и семью. Спасибо адвокатам за всё, что они сделали. Я чувствовал их любовь, будто был для них родным. Всем, кто молился за меня, я хочу сказать спасибо. Если меня казнят, я знаю, куда попаду — на небеса. Потому что я попросил Его о прощении. Господь любит всех
Фото © Twitter / Scott Hechinger
Спасти преступника от смертной казни пытались многие организации и даже папа римский — а всё из-за необычных обстоятельств Джонсона. Он родился с ФАС — фетальным алкогольным синдромом, который проявляется, если мать во время беременности употребляет спиртное. Это грозит физическими и психическими отклонениями, среди которых есть проблемы с контролем гнева и умственная отсталость. Таких людей всю жизнь нужно сопровождать социальным работникам и медикам. А после того, как в 2008 году Джонсону из-за опухоли удалили часть мозга, он превратился в ребёнка.
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