Опрос показал, кто больше других подвержен заболеванию раком

Врачи в России чаще ставят диагноз "рак" людям более старшего возраста, а вот у молодых онкологические заболевания выявляют реже. Об этом свидетельствуют данные опроса страховых компаний "Росгосстрах Жизнь", "Росгосстрах" и Madanes, его результаты есть в распоряжении Лайфа.

Так, рак часто обнаруживают у мужчин и женщин от 50 до 60 лет — сразу 35% случаев приходится на этот возраст. Чуть меньше — 31% — подвержены онкологии люди от 40 до 50 лет, а у граждан 30–40 лет рак выявляют в 27% случаев. Наименьшая доля таких диагнозов фиксируется у молодых людей в возрасте 20–30 лет (6%) и до 20 лет (1%).

Самыми распространёнными видами рака, которые удаётся выявить на ранней стадии и вылечить, являются рак молочной железы (24%), онкогинекология (15%), а также колоректальный рак и рак желудка (10%). Часто возникают рак щитовидной железы (9%) и рак крови (8%).

По словам генерального директора ManagedCare Russia, Madanes Group Елены Солоповой, рак груди — один из самых распространённых, однако количество излечившихся от него в развитых странах составляет около 95%. При этом онкология молочных желёз может возникнуть не только у женщин, уточнила она, заметив, что в работе компании имеется три случая, когда такой рак возник у мужчин.

Лечение онкологии может ударить по карману. Так, средняя стоимость терапии в год составляет 1,3 миллиона рублей в клиниках России и 80 тысяч евро за границей, а средняя продолжительность — 1,2 года. Однако в этом может помочь полис, ведь некоторые программы накопительного страхования жизни покрывают риски критических заболеваний. По данным исследования, подавляющее большинство застрахованных, которые могут позволить себе лечиться за границей, выбирают Россию. Эта тенденция началась ещё до пандемии (в 2017 году 9% клиентов, в 2018-м уже 30%, а в 2019-м — 70%) и продолжилась после закрытия границ, ведь в 2020 году процент вырос до 79.