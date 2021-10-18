Лукашенко допустил попытку революции перед конституционным референдумом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил руководству КГБ, что массовые протесты против действующей власти могут повториться. Об этом пишет телеграм-канал "Пул Первого".

В ходе рассмотрения кадровых вопросов в системе госбезопасности Лукашенко заявил о напряжённости ситуации. По его словам, акции могут пройти перед конституционным референдумом, проведение которого запланировано до конца февраля 2022 года.

"Обратите внимание: ситуация остаётся напряжённой. Дата очередной попытки революции — период проведения конституционного референдума", — сказал Лукашенко.