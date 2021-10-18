Лукашенко допустил попытку революции перед конституционным референдумом
Ситуация в Белоруссии остаётся напряжённой, заметил лидер республики.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил руководству КГБ, что массовые протесты против действующей власти могут повториться. Об этом пишет телеграм-канал "Пул Первого".
В ходе рассмотрения кадровых вопросов в системе госбезопасности Лукашенко заявил о напряжённости ситуации. По его словам, акции могут пройти перед конституционным референдумом, проведение которого запланировано до конца февраля 2022 года.
"Обратите внимание: ситуация остаётся напряжённой. Дата очередной попытки революции — период проведения конституционного референдума", — сказал Лукашенко.
Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые на протяжении многих недель проходили каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.
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