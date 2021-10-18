Алкоголь, которым отравилась семилетняя девочка в Оренбуржье, купили у её бабушки
В отношении женщины составлено два административных протокола, также к ответственности привлечены употреблявшие спиртное подростки и их родители.
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Алкоголь, которым отравилась семилетняя девочка из Новотроицка Оренбургской области, был куплен у её бабушки. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.
После случившегося правоохранители составили административные протоколы в отношении женщины за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена, а также за незаконную продажу алкогольной продукции.
Алкоголь принёс 15-летний друг пострадавшей, которая находилась вместе с 17-летней подругой. Правоохранители привлекли к административной ответственности участников пьянки и их родителей. По данным местных СМИ, подростки пили самогон, он уже направлен на экспертизу.
Напомним, всё произошло вечером 17 октября. Девочка выпила спиртосодержащую жидкость, дома её состояние ухудшилось, после чего ребёнка пришлось госпитализировать. На данный момент с ней всё хорошо, из больницы её уже выписали.
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