Алкоголь, которым отравилась семилетняя девочка в Оренбуржье, купили у её бабушки

Алкоголь, которым отравилась семилетняя девочка из Новотроицка Оренбургской области, был куплен у её бабушки. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.

После случившегося правоохранители составили административные протоколы в отношении женщины за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена, а также за незаконную продажу алкогольной продукции.

Алкоголь принёс 15-летний друг пострадавшей, которая находилась вместе с 17-летней подругой. Правоохранители привлекли к административной ответственности участников пьянки и их родителей. По данным местных СМИ, подростки пили самогон, он уже направлен на экспертизу.