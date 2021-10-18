В Сочи газовоз попал в ДТП на серпантине, есть угроза взрыва

В Сочи газовоз попал в аварию на серпантине, не вписавшись в поворот, и повредил цистерну. ДТП произошло на 159-м километре дороги А-147 Джубга – Сочи недалеко от санатория "Белые ночи". Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что движение на участке трассы полностью остановлено, есть угроза взрыва. На месте работают все службы, в том числе сотрудники МЧС и газовики.

На кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, видно, что газ вытекает из цистерны, стелется по дороге, а также бьёт струёй вверх.