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В Сочи газовоз попал в ДТП на серпантине, есть угроза взрыва

На участке дороги полностью перекрыто движение. На месте работают сотрудники МЧС и газовики.

18 октября, 09:26

Фото © Telegram / ЧП Сочи/Адлер/Сириус/Лазаревское

Видео © Telegram / ЧП Сочи/Адлер/Сириус/Лазаревское; Telegram / Типичный Сочи

В Сочи газовоз попал в аварию на серпантине, не вписавшись в поворот, и повредил цистерну. ДТП произошло на 159-м километре дороги А-147 Джубга – Сочи недалеко от санатория "Белые ночи". Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что движение на участке трассы полностью остановлено, есть угроза взрыва. На месте работают все службы, в том числе сотрудники МЧС и газовики.

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На кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, видно, что газ вытекает из цистерны, стелется по дороге, а также бьёт струёй вверх.

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье фура протаранила три автомобиля, один человек погиб. После аварии грузовик перекрыл движение по магистрали в сторону Каширы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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