В Сочи газовоз попал в ДТП на серпантине, есть угроза взрыва
На участке дороги полностью перекрыто движение. На месте работают сотрудники МЧС и газовики.
Фото © Telegram / ЧП Сочи/Адлер/Сириус/Лазаревское
Видео © Telegram / ЧП Сочи/Адлер/Сириус/Лазаревское; Telegram / Типичный Сочи
В Сочи газовоз попал в аварию на серпантине, не вписавшись в поворот, и повредил цистерну. ДТП произошло на 159-м километре дороги А-147 Джубга – Сочи недалеко от санатория "Белые ночи". Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что движение на участке трассы полностью остановлено, есть угроза взрыва. На месте работают все службы, в том числе сотрудники МЧС и газовики.
На кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, видно, что газ вытекает из цистерны, стелется по дороге, а также бьёт струёй вверх.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье фура протаранила три автомобиля, один человек погиб. После аварии грузовик перекрыл движение по магистрали в сторону Каширы.
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