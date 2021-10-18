Киберспортсмена Алексея Малышева из Санкт-Петербурга обнаружили в тяжёлом состоянии в городе Никольское Ленинградской области. Полураздетого и окровавленного 23-летнего парня доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Как пишет "Интерфакс", с места, где нашли молодого человека, правоохранители изъяли две пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, а также тапочки и куртку погибшего. Обстоятельства происшествия, как и причина гибели петербуржца, сейчас устанавливаются.

По данным портала 78.ru, Малышев был капитаном студенческой команды СПбПУ Петра Великого, которая несколько раз становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги. Он участвовал в крупных киберспортивных соревнованиях по играм Dota 2, Counter-Strike и другим.