Весь в крови и полуголый: Киберспортсмен из Петербурга погиб при загадочных обстоятельствах
Изъята пачка из-под сигарет, две пластиковые бутылки, а также одежда Алексея. Их направят на экспертизу.
Алексей Малышев. Фото © Официальный сайт СПбПУ
Киберспортсмена Алексея Малышева из Санкт-Петербурга обнаружили в тяжёлом состоянии в городе Никольское Ленинградской области. Полураздетого и окровавленного 23-летнего парня доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Как пишет "Интерфакс", с места, где нашли молодого человека, правоохранители изъяли две пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, а также тапочки и куртку погибшего. Обстоятельства происшествия, как и причина гибели петербуржца, сейчас устанавливаются.
По данным портала 78.ru, Малышев был капитаном студенческой команды СПбПУ Петра Великого, которая несколько раз становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги. Он участвовал в крупных киберспортивных соревнованиях по играм Dota 2, Counter-Strike и другим.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье нашли тело мужчины без головы и рук. Труп направлен на судмедэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти. В расправе подозревают двух мужчин. Один из них, предположительно, является родственником жертвы.
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