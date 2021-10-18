НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Весь в крови и полуголый: Киберспортсмен из Петербурга погиб при загадочных обстоятельствах

Изъята пачка из-под сигарет, две пластиковые бутылки, а также одежда Алексея. Их направят на экспертизу.

18 октября, 09:19
<p>Алексей Малышев. Фото © <a href="https://www.spbstu.ru/media/news/politech-media/media-spbstu-182/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт СПбПУ</a></p>

Алексей Малышев. Фото © Официальный сайт СПбПУ

Киберспортсмена Алексея Малышева из Санкт-Петербурга обнаружили в тяжёлом состоянии в городе Никольское Ленинградской области. Полураздетого и окровавленного 23-летнего парня доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Как пишет "Интерфакс", с места, где нашли молодого человека, правоохранители изъяли две пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, а также тапочки и куртку погибшего. Обстоятельства происшествия, как и причина гибели петербуржца, сейчас устанавливаются.

В Тобольске найдены мёртвыми парень и его беременная возлюбленная

В Тобольске найдены мёртвыми парень и его беременная возлюбленная

По данным портала 78.ru, Малышев был капитаном студенческой команды СПбПУ Петра Великого, которая несколько раз становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги. Он участвовал в крупных киберспортивных соревнованиях по играм Dota 2, Counter-Strike и другим.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье нашли тело мужчины без головы и рук. Труп направлен на судмедэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти. В расправе подозревают двух мужчин. Один из них, предположительно, является родственником жертвы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1