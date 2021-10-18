Пермский губернатор пообещал наградить директора школы, обезоружившую ученика

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин изучит вопрос о возможности награждения директора школы в посёлке Сарс, которая обезоружила мальчика, открывшего стрельбу. Об этом он сообщил в беседе с телеграм-каналом "Подъём".

По словам главы региона, в настоящий момент проходит проверка по факту случившегося. Проявившие героизм люди забыты не будут, заверил Махонин.

"Естественно, после установления всех фактов и обстоятельств мы будем с уважаемым нашим директором образовательного учреждения встречаться и разговаривать. Я сам буду встречаться, безусловно, с ней. Мы не оставим без внимания её эти действия. Решим, как человека вознаградить по заслугам", — сообщил Махонин.