Пермский губернатор пообещал наградить директора школы, обезоружившую ученика
Галина Зайцева поняла, что мальчик находится в состоянии эмоционального расстройства, и убедила отдать ей оружие.
Галина Зайцева. Фото © VK / ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин изучит вопрос о возможности награждения директора школы в посёлке Сарс, которая обезоружила мальчика, открывшего стрельбу. Об этом он сообщил в беседе с телеграм-каналом "Подъём".
По словам главы региона, в настоящий момент проходит проверка по факту случившегося. Проявившие героизм люди забыты не будут, заверил Махонин.
"Естественно, после установления всех фактов и обстоятельств мы будем с уважаемым нашим директором образовательного учреждения встречаться и разговаривать. Я сам буду встречаться, безусловно, с ней. Мы не оставим без внимания её эти действия. Решим, как человека вознаградить по заслугам", — сообщил Махонин.
Губернатор также отметил, что сейчас эксперты выясняют, каким образом 12-летний мальчик смог проникнуть в школу с оружием. По предварительным данным, он зашёл до начала работы учебного заведения. Однако вопрос в том, почему школа была открыта. Сейчас ответ на него ищут правоохранители.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет.
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