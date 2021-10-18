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Пермский губернатор пообещал наградить директора школы, обезоружившую ученика

Галина Зайцева поняла, что мальчик находится в состоянии эмоционального расстройства, и убедила отдать ей оружие.

18 октября, 09:16
<p>Галина Зайцева. Фото © VK / <a href="https://vk.com/public132371149?w=wall-132371149_93219" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край</a></p>

Галина Зайцева. Фото © VK / ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин изучит вопрос о возможности награждения директора школы в посёлке Сарс, которая обезоружила мальчика, открывшего стрельбу. Об этом он сообщил в беседе с телеграм-каналом "Подъём".

По словам главы региона, в настоящий момент проходит проверка по факту случившегося. Проявившие героизм люди забыты не будут, заверил Махонин.

"Естественно, после установления всех фактов и обстоятельств мы будем с уважаемым нашим директором образовательного учреждения встречаться и разговаривать. Я сам буду встречаться, безусловно, с ней. Мы не оставим без внимания её эти действия. Решим, как человека вознаградить по заслугам", — сообщил Махонин.

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Губернатор также отметил, что сейчас эксперты выясняют, каким образом 12-летний мальчик смог проникнуть в школу с оружием. По предварительным данным, он зашёл до начала работы учебного заведения. Однако вопрос в том, почему школа была открыта. Сейчас ответ на него ищут правоохранители.

Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 08:02 (06:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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