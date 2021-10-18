Кортни Кардашьян объявила о помолвке с барабанщиком Blink-182
Трэвис Баркер сделал предложение девушке на берегу Тихого океана в Калифорнии в окружении роз, расставленных в форме сердца.
Фото © Instagram / kourtneykardash
Американская фотомодель и телезвезда Кортни Кардашьян объявила о помолвке с барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. В "Инстаграме" она опубликовала фотографию на берегу Тихого океана в окружении огромного количества красных роз, расставленных в форме сердца.
"Навсегда", — подписала снимок звезда, отметив аккаунт Баркера.
На вечеринке также присутствовала Ким Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон. Сестра Кортни в "Твиттере" показала небольшое видео целующейся пары, прикрепив эмодзи с обручальным кольцом. Несколькими фотографиями с вечера поделилась и 15-летняя дочь музыканта Алабама. Она отметила, что очень рада за влюблённых.
KRAVIS FOREVER 💍 @kourtneykardash @travisbarker pic.twitter.com/gymsssnMFr— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 18, 2021
Ранее американский актёр Бен Аффлек рассказал о счастливейшем времени в жизни после воссоединения с Джей Ло. По словам артиста, он наслаждается компанией 52-летней певицы, с которой встречается уже несколько месяцев.
Комментариев: 0