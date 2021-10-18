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Кортни Кардашьян объявила о помолвке с барабанщиком Blink-182

Трэвис Баркер сделал предложение девушке на берегу Тихого океана в Калифорнии в окружении роз, расставленных в форме сердца.

18 октября, 09:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVJzKB2FGUq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kourtneykardash</a></p>

Фото © Instagram / kourtneykardash

Американская фотомодель и телезвезда Кортни Кардашьян объявила о помолвке с барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. В "Инстаграме" она опубликовала фотографию на берегу Тихого океана в окружении огромного количества красных роз, расставленных в форме сердца.

"Навсегда", — подписала снимок звезда, отметив аккаунт Баркера.

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На вечеринке также присутствовала Ким Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон. Сестра Кортни в "Твиттере" показала небольшое видео целующейся пары, прикрепив эмодзи с обручальным кольцом. Несколькими фотографиями с вечера поделилась и 15-летняя дочь музыканта Алабама. Она отметила, что очень рада за влюблённых.

Ранее американский актёр Бен Аффлек рассказал о счастливейшем времени в жизни после воссоединения с Джей Ло. По словам артиста, он наслаждается компанией 52-летней певицы, с которой встречается уже несколько месяцев.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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