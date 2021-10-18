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Мать открывшего стрельбу в школе под Пермью знала о досаждавшей сыну однокласснице

Женщина просила ребёнка потерпеть, ведь "бить девочек нельзя". В случившемся женщина винит отца Димы, хранившего "сайгу" буквально в открытом доступе.

18 октября, 08:57
<p>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/31428" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © SHOT

Мать двенадцатилетнего ученика, устроившего стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью, рассказала Лайфу, что была в курсе давнего конфликта сына с одноклассницей. По словам женщины, Дима часто жаловался, что девочка якобы травила его.

"Он сказал, что эта девочка доставала его. Я говорю ему: "Ну потерпи, бить девочек нельзя". Он [в ответ] говорил: "Что мне с ней делать?" — призналась в беседе с Лайфом Елена.

Отец открывшего стрельбу в школе под Пермью рассказал, откуда у сына оружие

Отец открывшего стрельбу в школе под Пермью рассказал, откуда у сына оружие

Женщина убеждена, что в случившемся виноват отец, который хранил ружьё в открытом доступе. По её словам, сын прекрасно знал, где лежат ключи от сейфа, поэтому без труда мог в любое время взять "сайгу". Также собеседница уточнила, что после инцидента так ещё и не виделась с Димой. Кстати, помимо него в семье есть ещё и дочь. При этом, как уточнила Елена, с отцом детей она собирается разводиться — они уже больше трёх месяцев живут словно чужие люди.

Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет. По факту происшествия следователи возбудили два уголовных дела.

Детей закрыли в классах: Ученики школы под Пермью рассказали, что происходило во время стрельбы

Детей закрыли в классах: Ученики школы под Пермью рассказали, что происходило во время стрельбы

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Райля Гареева
Райля Гареева

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