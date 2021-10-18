Мать открывшего стрельбу в школе под Пермью знала о досаждавшей сыну однокласснице

"Он сказал, что эта девочка доставала его. Я говорю ему: "Ну потерпи, бить девочек нельзя". Он [в ответ] говорил: "Что мне с ней делать?" — призналась в беседе с Лайфом Елена.

Женщина убеждена, что в случившемся виноват отец, который хранил ружьё в открытом доступе. По её словам, сын прекрасно знал, где лежат ключи от сейфа, поэтому без труда мог в любое время взять "сайгу". Также собеседница уточнила, что после инцидента так ещё и не виделась с Димой. Кстати, помимо него в семье есть ещё и дочь. При этом, как уточнила Елена, с отцом детей она собирается разводиться — они уже больше трёх месяцев живут словно чужие люди.