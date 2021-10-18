Глава МИД Германии: Лукашенко — руководитель сети перевозчиков нелегальных мигрантов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко руководит "сетью перевозчиков" нелегальных мигрантов и использует подобных граждан, чтобы давить на Евросоюз. Такое мнение он озвучил по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге.

"Лукашенко является не кем иным, как главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов", — заявил Маас.

Министр полагает, что президент Белоруссии "использует беженцев как средство оказания давления на европейские государства". Глава МИД ФРГ также обвинил власти республики в "подавлении оппозиции и нарушениях прав человека". По его мнению, в стране сложилась "драматическая" политическая ситуация.

Кроме того, Маас указал на возможность введения санкций против авиакомпаний, которые перевозят нелегальных мигрантов в Белоруссию. Он подчеркнул, что ЕС не будет "дальше терпеть наличие компаний, которые зарабатывают деньги на том, что доставляют беженцев в Германию и другие европейские страны".