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Глава МИД Германии: Лукашенко — руководитель сети перевозчиков нелегальных мигрантов

Министр также обвинил власти Белоруссии в "подавлении оппозиции и нарушениях прав человека". По его мнению, в республике сложилась "драматическая" политическая ситуация.

18 октября, 09:02
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко руководит "сетью перевозчиков" нелегальных мигрантов и использует подобных граждан, чтобы давить на Евросоюз. Такое мнение он озвучил по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге.

"Лукашенко является не кем иным, как главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов", — заявил Маас.

Министр полагает, что президент Белоруссии "использует беженцев как средство оказания давления на европейские государства". Глава МИД ФРГ также обвинил власти республики в "подавлении оппозиции и нарушениях прав человека". По его мнению, в стране сложилась "драматическая" политическая ситуация.

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Кроме того, Маас указал на возможность введения санкций против авиакомпаний, которые перевозят нелегальных мигрантов в Белоруссию. Он подчеркнул, что ЕС не будет "дальше терпеть наличие компаний, которые зарабатывают деньги на том, что доставляют беженцев в Германию и другие европейские страны".

Ранее Лайф рассказывал, что в Германии заподозрили Лукашенко в пособничестве мигрантам в пересечении границы. Там считают, что глава Белоруссии таким образом шантажирует Европу с целью снятия санкций с республики.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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