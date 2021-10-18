После стрельбы в школе под Пермью не все дети вернулись домой. Видео © Telegram / Телеканал "360"

Некоторые ученики школы посёлка Сарс под Пермью не вернулись домой после того, как шестиклассник устроил стрельбу. Об этом сообщает телеканал "360" в своём телеграм-канале.

Тревогу забили родственники пропавших. Так, мать одной из учениц второго класса пришла к зданию школы, потому что её дочь не вернулась домой. При этом родители одноклассников девочки тоже не в курсе, где она и всё ли с ней в порядке.

"[Дочь] домой не пришла. Может, испугалась, где-то сидит", — поделилась женщина в слезах, отметив, что уже обратилась к сотрудникам школы за помощью.