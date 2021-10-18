После стрельбы в школе под Пермью не все дети вернулись домой
Где сейчас находятся некоторые школьники, пока не известно. Тревогу забили родственники учащихся, сотрудники учебного заведения поставлены в известность.
Кадр из видео © Telegram / Телеканал "360"
После стрельбы в школе под Пермью не все дети вернулись домой. Видео © Telegram / Телеканал "360"
Некоторые ученики школы посёлка Сарс под Пермью не вернулись домой после того, как шестиклассник устроил стрельбу. Об этом сообщает телеканал "360" в своём телеграм-канале.
Тревогу забили родственники пропавших. Так, мать одной из учениц второго класса пришла к зданию школы, потому что её дочь не вернулась домой. При этом родители одноклассников девочки тоже не в курсе, где она и всё ли с ней в порядке.
"[Дочь] домой не пришла. Может, испугалась, где-то сидит", — поделилась женщина в слезах, отметив, что уже обратилась к сотрудникам школы за помощью.
Кроме того, одна ученица рассказала, что не может найти своего брата, который учится в 7 "В" классе.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет. По факту происшествия следователи возбудили два уголовных дела.
Комментариев: 0