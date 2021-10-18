Ковальчук будет неофициальным капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что Илья Ковальчук будет неофициальным капитаном национальной команды на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Ковальчук будет неофициальным капитаном команды, у него большой авторитет среди всех игроков, к нему с уважением относятся и журналисты. Не каждый играл на пяти Олимпиадах. Не сомневаюсь, что он поможет. Как советники главного тренера ещё войдут в олимпийский штаб Валерий Каменский и Игорь Есмантович", — отметил Жамнов.

Ранее стало известно, что Ковальчука назначили генеральным менеджером сборной России. В тренерский штаб национальной команды вошли Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

В апреле Ковальчук вместе с омским "Авангардом" выиграл Кубок Гагарина, после чего расторг контракт с клубом. О завершении спортивной карьеры он пока не объявлял.

В 2018 году нападающий в составе сборной России стал победителем Олимпиады в Пхёнчхане. В 2008 и 2009 годах Ковальчук выигрывал золото на чемпионатах мира. Также хоккеист является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (в составе "Авангарда" и петербургского СКА). В НХЛ он играл за "Атланту Трэшерз" (ныне — "Виннипег Джетс"), "Нью-Джерси Девилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Монреаль Канадиенс" и "Вашингтон Кэпиталз".