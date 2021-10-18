Актёр Никоненко вспомнил, как чуть не погиб на похоронах Сталина

Известный российский актёр и режиссёр Сергей Никоненко отметил в этом году юбилей — артисту исполнилось 80 лет. Однако, по признанию самого деятеля культуры, он мог и не дожить до этих лет. В студии передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" народный артист России рассказал, как чуть не погиб на похоронах Иосифа Сталина.

"Я считал своим долгом пойти в Колонный зал и поклониться великому вождю всех народов. Я хотел пройти у Арбатской площади, Арбатские Ворота ещё тогда называли. Там кордоны стояли, трудно было пройти, и потом по Садовому кольцу я дошёл, по-моему, до Лихова переулка, но там стояла одна грузовая машина, перекрывшая этот переулок, и было человек пять, наверное, солдат. И там собрались мужики: сначала 10, 20, 30, 40, подходили люди — и прорыв был такой", — вспомнил актёр.

Никоненко отметил, что вместе с толпой побежал по переулку, где становилось всё больше и больше людей, и тогда артист понял, что его могут затоптать. По признанию Сергея Петровича, сработал инстинкт самосохранения — артист вцепился в водосточную трубу и забрался на неё. Актёр добавил, что тогда он понял, что самое дорогое у человека — жизнь, которая даётся один раз.

Однако это не единственный случай в жизни Никоненко, когда он оказывался в шаге от смерти. Так, в возрасте семи лет он лежал в больнице с чудовищным отравлением, врачи готовили мать к худшему исходу, однако мальчик выздоровел. А ещё в младенчестве, когда режиссёру было около года (он родился 16 апреля 1941 года), его мама вместе с партизанами переходила линию фронта. Малыш всё время был крепко связан, и одна из женщин, идущих рядом, спросила, ходит ли ребёнок. На это мать актёра отметила, что не знает, и получила совет бросить младенца в сугроб, ведь она ещё сможет родить. По словам Никоненко, его родительница не лезла за словом в карман и "отбрила" "доброжелательницу".