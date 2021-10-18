В Белоруссии из-за ковида приостановили оказание плановой медпомощи

Министерство здравоохранения Белоруссии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом временно приостановило оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства республики.

Согласно указу, в больницах теперь не будут проводить лечение в отделениях дневного стационара, диспансеризацию и скрининговые мероприятия. Помимо этого временно приостанавливаются выполнение физиотерапевтических процедур, оказание реабилитационной и плановой стоматологической помощи.

Принятые меры, как отмечается в документе, призваны "усовершенствовать оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией CoViD-19". Уточняется, что заразившимся с лёгкой и среднетяжёлой формой ковида, без обстоятельств, отягчающих течение болезни, помощь может быть оказана на дому.