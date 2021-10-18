В Белоруссии из-за ковида приостановили оказание плановой медпомощи
Согласно указу Минздрава республики, теперь невозможны лечение в отделениях дневного стационара, диспансеризации, скрининговые мероприятия и многое другое.
Фото © Pixabay
Министерство здравоохранения Белоруссии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом временно приостановило оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства республики.
Согласно указу, в больницах теперь не будут проводить лечение в отделениях дневного стационара, диспансеризацию и скрининговые мероприятия. Помимо этого временно приостанавливаются выполнение физиотерапевтических процедур, оказание реабилитационной и плановой стоматологической помощи.
Принятые меры, как отмечается в документе, призваны "усовершенствовать оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией CoViD-19". Уточняется, что заразившимся с лёгкой и среднетяжёлой формой ковида, без обстоятельств, отягчающих течение болезни, помощь может быть оказана на дому.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии ужесточили контроль за соблюдением антикоронавирусных мер. Замминистра здравоохранения также заявил о внесении дополнений в санитарные нормы и правила из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.
Комментариев: 0