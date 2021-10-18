НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Белоруссии из-за ковида приостановили оказание плановой медпомощи

Согласно указу Минздрава республики, теперь невозможны лечение в отделениях дневного стационара, диспансеризации, скрининговые мероприятия и многое другое.

18 октября, 11:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство здравоохранения Белоруссии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом временно приостановило оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства республики.

Согласно указу, в больницах теперь не будут проводить лечение в отделениях дневного стационара, диспансеризацию и скрининговые мероприятия. Помимо этого временно приостанавливаются выполнение физиотерапевтических процедур, оказание реабилитационной и плановой стоматологической помощи.

Лукашенко объяснил свои слова о лечении ковида при помощи водки и бани

Лукашенко объяснил свои слова о лечении ковида при помощи водки и бани

Принятые меры, как отмечается в документе, призваны "усовершенствовать оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией CoViD-19". Уточняется, что заразившимся с лёгкой и среднетяжёлой формой ковида, без обстоятельств, отягчающих течение болезни, помощь может быть оказана на дому.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии ужесточили контроль за соблюдением антикоронавирусных мер. Замминистра здравоохранения также заявил о внесении дополнений в санитарные нормы и правила из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1