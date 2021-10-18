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Доказано распространение ковида бессимптомно болеющими детьми

Выводы исследования учёных подтверждают необходимость ношения масок несовершеннолетними, уточнил пульмонолог Йонкер.

18 октября, 10:27
<p>Фото © Pexels </p>

Фото © Pexels

Младенцы, дети и подростки, болеющие коронавирусом бессимптомно, одинаково могут переносить высокие уровни инфекции. Об этом сообщил детский пульмонолог Лаэль Йонкер.

Учёные проанализировали данные 110 детей в возрасте от двух недель до 21 года с положительным тестом и выяснили, что высокие уровни фиксируются как у ребят с проявляющимися симптомами, так и без них. Специалисты также определили, что высокая вирусная нагрузка у детей связана с живым вирусом и они могут быть распространителями инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Infectious Diseases.

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Установлено, что вирусная нагрузка у детей не отличалась от этого показателя у взрослых. Эти выводы подчёркивают необходимость ношения масок детьми, заметил доктор.

Ранее Лайф рассказывал, что вакцина против коронавируса для детей может получить название "Спутник М". Буква М будет означать, что препарат разработан "для маленьких пациентов", пояснили разработчики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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