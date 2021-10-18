Доказано распространение ковида бессимптомно болеющими детьми

Учёные проанализировали данные 110 детей в возрасте от двух недель до 21 года с положительным тестом и выяснили, что высокие уровни фиксируются как у ребят с проявляющимися симптомами, так и без них. Специалисты также определили, что высокая вирусная нагрузка у детей связана с живым вирусом и они могут быть распространителями инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Infectious Diseases.