Спикер Заксобрания Петербурга Бельский рассказал о работе городских властей в период пандемии

Власти Санкт-Петербурга научились понимать, что необходимо делать в конкретный период времени в рамках борьбы с пандемией коронавируса, но говорить, что кризисная ситуация пройдена, пока рано. Об этом заявил новый председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

"Самое главное — городские власти уже хорошо понимают, что надо делать в этот конкретный период времени не только в здравоохранении, но и как работать с теми отраслями бизнеса, которые могут пострадать", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Бельский заметил, что сейчас идёт очередная волна ковида и говорить о преодолении кризисной ситуации на данный момент рано. Основная нагрузка, заметил спикер заксобрания, лежит на системе здравоохранения и органах исполнительной власти, ведь депутаты оказывают содействие в различных решениях, в первую очередь связанных с финансированием, к чему относятся и выплаты медикам, и закупка нужд медучреждений. Одним из хороших примеров такого взаимодействия Бельский назвал построенный всего за пять месяцев новый корпус Госпиталя для ветеранов войн в 2020 году.