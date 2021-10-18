"Игра в кальмара": Диетолог объяснила, кому из россиян противопоказан морской деликатес

Кальмары являются сильным аллергеном, поэтому употребление в пищу этого морского деликатесы на волне популярности сериала от Netflix может быть опасно для жизни и здоровья. Такое предостережение в беседе с Лайфом озвучила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.

"Кальмар — это прежде всего белок. Не у каждого человека есть индивидуальная переносимость этого продукта. Если однажды встреча с этим белком была и человек как-то занемог, может быть, не было выражено какой-то сильной аллергической реакции, но было неважное самочувствие, то повторная встреча с таким продуктом может дать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. И таких случаев немало", — предупреждает врач.

По словам собеседницы Лайфа, опасность представляют и реакции замедленного типа, когда человек не ощущает дискомфорта от употребления какого-либо продукта, но в накопительной программе это приводит к неприятностям. Порой иммунный ответ может проявляться очень неожиданно. И бывает сложно заподозрить, что злоупотребление теми же кальмарами привело к проблеме с щитовидной железой, с суставами или с кожей.

"Мы должны питаться разнообразно. Если у нас в салате будет небольшое количество кальмара, ничего страшного от этого не будет. Но если это повторная встреча с этим продуктом, а в первый раз иммунная система "отметила" для себя этот продукт и не готова его радостно воспринимать, то реакция вполне может быть", — объясняет собеседница Лайфа.

Не стоит забывать и о том, что источники белка должны быть свежими, их нужно правильно обработать и хранить без нарушений, не допускать повторного замораживания. Это можно определить по наличию льда в упаковке.