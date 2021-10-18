Россиянке отказали в пособии из-за срока беременности в 14 месяцев

Жительница Барнаула в соцсетях пожаловалась на отказ в пособии, которое положено малоимущим будущим матерям, вставшим на учёт в женской консультации. Из-за ошибки в предоставленных медучреждением данных девушка по документам оказалась на 14-м месяце беременности.

"Обратилась через "Госуслуги". В женскую консультацию встала на учёт на третьей-четвёртой неделе, пособие можно получить, если встала до 12-й недели, но начиная с шестой недели. Сначала долго не рассматривали, продлили на 20 рабочих дней. Ну, думаю, ладно, все люди, большая загруженность. Но спустя месяц приходит отказ: на момент постановки на учёт срок моей беременности составил якобы 57 недель", — рассказала будущая мама о ситуации в паблике "Чёрный список Барнаула" в соцсети "ВКонтакте".

Женщина пообещала, что напишет жалобу в ПФР, так как, по её мнению, сотрудники фонда "лишены здравого мышления". Также она опубликовала скан отказа, демонстрирующий всю абсурдность ситуации.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ПФР, ошибку уже устранили. Как указали в фонде, весь сыр-бор произошёл из-за некорректных данных, которые предоставило медучреждение. Сотрудники уже вынесли решение о назначении пособия в размере 5,7 тысячи рублей. Выплаты женщине начнут поступать ежемесячно с наступления срока 12 недель (первая сумма придёт в октябре).