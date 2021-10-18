Пострадавший в школе под Пермью ходил вместе с открывшим огонь в кружок "Стрелок"
В мальчика попали осколки стекла после того, как виновник инцидента выстрелил в дверь. Ему уже оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Фото © LIFE
При стрельбе в школе в посёлке Сарс Пермского края пострадал 12-летний мальчик, который ходил вместе с виновником произошедшего в кружок "Стрелок". Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что устроивший стрельбу демонстрировал успехи — быстро собирал и разбирал автомат. Он также по-доброму подтрунивал над приятелем, когда у того что-то не получалось.
Как уточнили собеседники Лайфа, в мальчика попали осколки стекла после того, как виновник инцидента выстрелил в дверь. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет. По факту происшествия следователи возбудили два уголовных дела.
Комментариев: 0