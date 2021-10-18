Пострадавший в школе под Пермью ходил вместе с открывшим огонь в кружок "Стрелок"

При стрельбе в школе в посёлке Сарс Пермского края пострадал 12-летний мальчик, который ходил вместе с виновником произошедшего в кружок "Стрелок". Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что устроивший стрельбу демонстрировал успехи — быстро собирал и разбирал автомат. Он также по-доброму подтрунивал над приятелем, когда у того что-то не получалось.