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Пострадавший в школе под Пермью ходил вместе с открывшим огонь в кружок "Стрелок"

В мальчика попали осколки стекла после того, как виновник инцидента выстрелил в дверь. Ему уже оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

18 октября, 10:00
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

При стрельбе в школе в посёлке Сарс Пермского края пострадал 12-летний мальчик, который ходил вместе с виновником произошедшего в кружок "Стрелок". Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что устроивший стрельбу демонстрировал успехи — быстро собирал и разбирал автомат. Он также по-доброму подтрунивал над приятелем, когда у того что-то не получалось.

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Как уточнили собеседники Лайфа, в мальчика попали осколки стекла после того, как виновник инцидента выстрелил в дверь. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет. По факту происшествия следователи возбудили два уголовных дела.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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