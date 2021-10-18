Число скачиваний Telegram через Google Play превысило миллиард
Но до цифр главного конкурента мессенджеру Павла Дурова пока далеко.
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Пользователи более одного миллиарда раз скачали мессенджер Telegram через магазин приложений Google Play. Об этом сказано на странице маркетплейса.
Однако до цифр главного конкурента — WhatsApp — "Телеграму" пока далеко, ведь мессенджер от компании Facebook андроид-пользователи скачали более пяти миллиардов раз.
Напомним, преодолеть рубеж "Телеграму" помог в том числе и масштабный сбой соцсетей, случившийся вечером 4 октября. Как рассказывал основатель мессенджера Павел Дуров, на этом фоне Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей.
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