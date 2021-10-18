НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Число скачиваний Telegram через Google Play превысило миллиард

Но до цифр главного конкурента мессенджеру Павла Дурова пока далеко.

18 октября, 10:03
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пользователи более одного миллиарда раз скачали мессенджер Telegram через магазин приложений Google Play. Об этом сказано на странице маркетплейса.

Однако до цифр главного конкурента — WhatsApp — "Телеграму" пока далеко, ведь мессенджер от компании Facebook андроид-пользователи скачали более пяти миллиардов раз.

Готовили 12 месяцев: Дуров представил масштабное обновление Telegram

Готовили 12 месяцев: Дуров представил масштабное обновление Telegram

Напомним, преодолеть рубеж "Телеграму" помог в том числе и масштабный сбой соцсетей, случившийся вечером 4 октября. Как рассказывал основатель мессенджера Павел Дуров, на этом фоне Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1