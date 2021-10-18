Число скачиваний Telegram через Google Play превысило миллиард

Пользователи более одного миллиарда раз скачали мессенджер Telegram через магазин приложений Google Play. Об этом сказано на странице маркетплейса.

Однако до цифр главного конкурента — WhatsApp — "Телеграму" пока далеко, ведь мессенджер от компании Facebook андроид-пользователи скачали более пяти миллиардов раз.