Игорь Додон сложит мандат депутата Парламента Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отказывается от мандата депутата парламента. Кроме того, он может покинуть и пост руководителя Партии социалистов — это решение будет обсуждаться на съезде политсилы 18 декабря.

"Не вижу смысла быть в этом парламенте, я могу быть куда более эффективным на других постах... Хочу показать власти, что не боюсь остаться без иммунитета. Хотите повоевать, хотите возбудить политические дела — начинайте. И я вам покажу, как борюсь и у кого твёрже характер", — заявил он на брифинге.

Относительно поста лидера Партии социалистов Республики Молдова Додон заявил, что если на съезде 18 декабря примут решение, то у ПСРМ не будет председателя. Вместо него партией будет руководить коллегиальный орган, который будет выбирать исполнительного секретаря.