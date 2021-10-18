Игорь Додон сложит мандат депутата Парламента Молдавии
Бывший президент страны собирается возглавить созданную летом организацию "Молдавско-российский деловой союз".
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отказывается от мандата депутата парламента. Кроме того, он может покинуть и пост руководителя Партии социалистов — это решение будет обсуждаться на съезде политсилы 18 декабря.
"Не вижу смысла быть в этом парламенте, я могу быть куда более эффективным на других постах... Хочу показать власти, что не боюсь остаться без иммунитета. Хотите повоевать, хотите возбудить политические дела — начинайте. И я вам покажу, как борюсь и у кого твёрже характер", — заявил он на брифинге.
Относительно поста лидера Партии социалистов Республики Молдова Додон заявил, что если на съезде 18 декабря примут решение, то у ПСРМ не будет председателя. Вместо него партией будет руководить коллегиальный орган, который будет выбирать исполнительного секретаря.
Сейчас Игорь Додон собирается возглавить созданную этим летом совместно с "Деловой Россией" организацию "Молдавско-российский деловой союз". Она будет заниматься активизацией двусторонних экономических отношений, привлечением российских инвестиций в республику.
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