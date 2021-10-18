В трёх российских регионах до конца 2022 года запустят электронные паспорта

В трёх российских регионах до конца 2022 года планируется запуск электронных паспортов. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трёх субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах (смарт-карта и приложение с QR-кодом. — Прим. Лайфа), взаимосвязанных между собой", — передаёт ТАСС его слова.

В качестве пилотных регионов глава Минцифры ранее называл Москву, Подмосковье и Татарстан. Напомним, что замена бумажного документа на электронный будет проходить на добровольной основе.