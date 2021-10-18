В Подмосковье восемь человек арестованы за подделку сертификатов о вакцинации

В Подмосковье суд арестовал восемь человек за подделку сертификатов о вакцинации. Видео © СУ СКР по Московской области

Два медработника и шесть посредников из подмосковной Электростали арестованы по уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации от ковида и получении взяток. Об этом сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Следствие предполагает, что медицинские работники вносили фиктивные данные о вакцинации граждан в системы государственного учёта и выдавали им поддельные справки и сертификаты. Посредники находили потенциальных клиентов в Интернете, по предварительным данным, этой услугой воспользовался по меньшей мере 61 человек.

Правоохранители провели не менее 19 обысков, в том числе и по месту жительства обвиняемых, и изъяли документы, а также имеющие значение для следствия предметы. Проведено более 20 допросов, расследование дела продолжается.