В Швеции создали смертоносный "коктейль" для обмана комаров

Шведские биологи из Molecular Attraction научились обманывать комаров, заставляя их пить токсичный свекольный сок, который имитирует человеческую кровь. По мнению специалистов, таким способом можно истребить малярию, лихорадку Западного Нила и другие опасные болезни, сообщает издание Fast Company.

Профессор молекулярной биологии Стокгольмского университета Нушин Эмами отметила, что содержащая малярийного паразита кровь является куда более привлекательной для комаров, чем обычная. За так называемый вкус отвечает молекула HMBPP. Именно она и выделяет запах, призывающий комаров пить больше крови, указала специалист.

Так, в ходе эксперимента исследователи создали напиток на основе свекольного сока и HMBPP, добавив в него не химикаты, а токсины растительного происхождения. Выпившие смертоносный "коктейль" комары тут же погибали. По словам учёных, в принципе, любой сок может быть использован в качестве основы.

"Оказывается, HMBPP может заставить комаров пить практически всё что угодно, если pH правильный", — подчеркнул директор Molecular Attraction Лех Игнатович.