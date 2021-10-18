Директор — об открывшем стрельбу школьнике: Никогда не вызывал сомнений
По её словам, сейчас правоохранительные органы выясняют, чем было вызвано такое поведение мальчика. Занятия сегодня отменены.
Директор рассказала об открывшем стрельбу школьнике. Видео © Официальный телеграм-канал Министерства территориальной безопасности Пермского края
Директор школы посёлка Сарс под Пермью, где сегодня один из учеников открыл стрельбу, рассказала, что шестиклассник никогда не вызывал сомнений, он хорошо учится и ведёт себя спокойно. Именно Галина Зайцева смогла уговорить ребёнка сложить оружие.
"Посёлок у нас небольшой, поэтому всех детей учительский коллектив знает, и думаю, что благодаря этому и благодаря работе коллектива получилось найти подход к ребёнку, поговорить с ним и договориться о том, чтобы он отдал оружие. Никогда не вызывал каких-то сомнений ребёнок, спокойный, хорошо учится", — рассказала Галина Ивановна.
По её словам, сейчас правоохранительные органы ведут расследование, выясняют, чем было вызвано такое поведение мальчика. Занятия в школе сегодня отменены.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний мальчик сделал несколько выстрелов. К счастью, в результате стрельбы никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины. Ученика обезоружила директор, она увела ребёнка в кабинет и после разговора убедила его отдать ей ружьё. Оружие оказалось отцовским, мальчик вместе с папой иногда выезжал "пострелять".
По предварительным данным, ученик схватился за оружие из-за одноклассницы, которая его задирала. Мать двенадцатилетнего мальчика была в курсе его давнего конфликта с этой девочкой.
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