Директор — об открывшем стрельбу школьнике: Никогда не вызывал сомнений

Директор рассказала об открывшем стрельбу школьнике. Видео © Официальный телеграм-канал Министерства территориальной безопасности Пермского края

Директор школы посёлка Сарс под Пермью, где сегодня один из учеников открыл стрельбу, рассказала, что шестиклассник никогда не вызывал сомнений, он хорошо учится и ведёт себя спокойно. Именно Галина Зайцева смогла уговорить ребёнка сложить оружие.

"Посёлок у нас небольшой, поэтому всех детей учительский коллектив знает, и думаю, что благодаря этому и благодаря работе коллектива получилось найти подход к ребёнку, поговорить с ним и договориться о том, чтобы он отдал оружие. Никогда не вызывал каких-то сомнений ребёнок, спокойный, хорошо учится", — рассказала Галина Ивановна.

По её словам, сейчас правоохранительные органы ведут расследование, выясняют, чем было вызвано такое поведение мальчика. Занятия в школе сегодня отменены.