В Минэкономразвития оценивают рост ВВП по итогам года в 4,2%
По словам Максима Решетникова, экономика в России вышла на свою траекторию, её восстановление себя исчерпало.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) до конца 2021 года вряд ли превысит 4,2%, ведь восстановительная экономика себя исчерпала. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Что касается экономического роста — с учётом развития ситуации оцениваем рост ВВП на текущий год в 4,2%", — сказал министр на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Решетников заметил, что, несмотря на августовские прогнозы экспертов, выше этого процента роста не произойдёт, ведь наблюдается замедление деловой активности и выход экономики на свою траекторию. Кроме того, связано это ещё и с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
По словам главы МЭР, в следующем году на темпы роста ВВП будут влиять увеличение добычи нефти в рамках договора ОПЕК+ и ужесточение денежно-кредитной политики. В 2022–2024 годах прирост ожидается на уровне 3% в год, уточнил Решетников.
Ранее Лайф рассказывал о результатах опроса, которые показывают намерение 64% иностранных компаний активнее инвестировать в Россию. В этом исследовании приняли участие представители бизнеса из США, Европы и других регионов.
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