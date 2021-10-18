В Питере таксист набросился на актёра из клипа Little Big и уложил на асфальт

В Петербурге побили и выгнали из такси актёра из клипа Little Big. Видео © Instagram / natalyayisa

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале побили и выгнали из такси актёра Джейкоба Йису, известного по работе в клипе Little Big. О произошедшем он и его супруга Наталья рассказали в "Инстаграме".

Отмечается, что супруги приехали в Северную столицу и вызвали такси. Причём Наталья Йиса позвонила водителю и предупредила, что багажа много, но вещи можно разместить компактно. "Водитель был приветливый", — отметила Наталья. Затем шофёр приехал, супруги загрузили багаж и уселись в салон. Тогда таксист грубо отметил, что салон машины должен остаться в целости и сохранности.

"Надеюсь, вы мне ничего не порвёте своими колёсами [от чемодана] там. И вообще, я вам не грузовая машина", — процитировала Наталья Йиса таксиста, добавив, что баулы специально были поставлены колёсиками вверх, чтобы не задеть сиденья.

Тогда супруги возразили водителю, что если бы не его личные коробки в багажнике — всё уместилось бы компактнее. В этот момент таксист начал кричать с призывом покинуть машину и предложил вызвать другое авто. Когда же он понял, что супруги не намереваются этого делать, то решил взять ситуацию в свои руки. Водитель вышел из машины и принялся выгружать багаж клиентов.

"Джейкоб сел обратно в машину, там оставалась ещё одна сумка. Мужчина поехал, потом остановился и начал выпихивать Джейкоба из машины", — сообщила Наталья Йиса.

Позднее она отметила, что о произошедшем сообщила в поддержку "Яндекса" — и специалисты "моментально отреагировали". Более того, они посоветовали клиентам обратиться в полицию, заверив, что предоставят правоохранителям всю необходимую информацию.

"Этот водитель больше не сможет принимать заказы. Мы не допустим, чтобы он подводил сервис и пользователей. Рекомендуем вам как можно скорее обратиться в полицию. Мы вас поддержим и по официальному запросу предоставим все данные о водителе и поездке", — заявили специалисты клиентского сервиса.