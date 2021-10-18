В Большом театре впервые пройдёт международный конкурс оперных певцов "Опералия"

В Государственном академическом Большом театре России с 18 по 24 октября впервые пройдёт международный конкурс оперных певцов "Опералия", основанный испанским дирижёром и исполнителем Пласидо Доминго. Уже сегодня на Новой сцене начнутся прослушивания первого тура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Пласидо Доминго находится в Москве. 12, 14 и 16 октября он дирижировал спектаклем "Тоска" на Новой сцене Большого театра. Сегодня на тех же самых подмостках маэстро даст старт своему конкурсу "Опералия – 2021", — рассказала собеседница агентства.

Отмечается, что Доминго — художественный руководитель конкурса, учреждённого им в 1993 году. Маэстро ищет новые таланты и помогает в развитии карьеры. Членами жюри по традиции выступают авторитетные театральные менеджеры и интенданты.

Начинающие певцы со всего мира в возрасте от 18 до 32 лет прошли предварительное прослушивание "Опералии", из сотни заявок было отобрано всего 34. Это конкурсанты из США, Южной Кореи, Франции, Италии, Испании, Дании, Бельгии, с Украины и из других стран. Россию представляют сразу девять участников, среди которых солист оперной труппы Большого театра Бехзод Давронов, солист Камерной сцены имени Б.А. Покровского Валерий Макаров, выпускники молодёжной оперной программы Большого театра Виктория Каркачёва и Дмитрий Чеблыков.