Врач рассказал, когда при дневной сонливости нужно бежать в больницу

Дневная сонливость может свидетельствовать о психических или соматических заболеваниях, и в этом случае необходимо бить тревогу и срочно обращаться к врачу. Об этом заявил терапевт Сергей Шубин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Если человек каждый день днём спит больше 30 минут на протяжении трёх месяцев, то следует обратиться к терапевту", — отметил специалист.

При этом Шубин подчеркнул, что не стоит бояться физиологической сонливости, которая может быть после приёма пищи, однако ложиться спасть после обеда очень вредно. Эксперт рекомендует постоять или походить около 40 минут, потому что сидение и лежание способствуют нехорошим патологическим процессам.