Врач рассказал, когда при дневной сонливости нужно бежать в больницу
По словам специалиста, после обеда очень вредно ложиться спать. Лучше постоять или походить около 40 минут.
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Дневная сонливость может свидетельствовать о психических или соматических заболеваниях, и в этом случае необходимо бить тревогу и срочно обращаться к врачу. Об этом заявил терапевт Сергей Шубин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"Если человек каждый день днём спит больше 30 минут на протяжении трёх месяцев, то следует обратиться к терапевту", — отметил специалист.
При этом Шубин подчеркнул, что не стоит бояться физиологической сонливости, которая может быть после приёма пищи, однако ложиться спасть после обеда очень вредно. Эксперт рекомендует постоять или походить около 40 минут, потому что сидение и лежание способствуют нехорошим патологическим процессам.
Ранее диетолог перечислила продукты, которые ни в коем случае нельзя есть перед сном. Вечерний перекус особенно важен для обеспечения достаточного количества белка. А то, когда должна происходить трапеза, зависит от ценностей, образа жизни, проблем со здоровьем, отметила специалист.
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