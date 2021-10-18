"Газпром" отказался от дополнительной мощности по транзиту газа через Украину в ноябре
В сентябре компания из предложенных допмощностей забронировала лишь 4,3%, а в октябре уже полностью отказалась увеличивать транзит.
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"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь. Такая информация следует из данных венгерской торговой платформы RBP. Торги состоялись в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров в год (или порядка 109,5 млн в сутки).
"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на ноябрь в объёме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона, который завершился в 13:00 мск, они остались невостребованными", — приводит ТАСС данные торговой площадки.
Напомним, что в сентябре "Газпром" из предложенных допмощностей забронировал лишь 19,5 миллиона кубометров за весь месяц, что составляет 4,3% от выставленных Украиной на аукцион. А в октябре компания уже отказалась от дополнительных мощностей.
Тем временем сам "Газпром" оценил отставание по запасам газа в ПХГ Украины в 33%. В компании отметили, что сезон отбора газа из подземных хранилищ стартовал 5 октября.
"На эту дату отставание по объёму запасов от прошлого года превышало 33%, или 9 млрд кубометров", — отмечается в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". В Кремле прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину. Позже российский лидер Владимир Путин попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Незалежной, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Киев в трудное положение из-за транзита топлива в Европу.
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