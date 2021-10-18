"Газпром" отказался от дополнительной мощности по транзиту газа через Украину в ноябре

"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь. Такая информация следует из данных венгерской торговой платформы RBP. Торги состоялись в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров в год (или порядка 109,5 млн в сутки).

"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на ноябрь в объёме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона, который завершился в 13:00 мск, они остались невостребованными", — приводит ТАСС данные торговой площадки.

Напомним, что в сентябре "Газпром" из предложенных допмощностей забронировал лишь 19,5 миллиона кубометров за весь месяц, что составляет 4,3% от выставленных Украиной на аукцион. А в октябре компания уже отказалась от дополнительных мощностей.

Тем временем сам "Газпром" оценил отставание по запасам газа в ПХГ Украины в 33%. В компании отметили, что сезон отбора газа из подземных хранилищ стартовал 5 октября.