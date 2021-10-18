Адвокат рассказал Лайфу, что ждёт устроившего стрельбу в школе по Пермью

Двенадцатилетний ученик школы посёлка Сарс под Пермью, который устроил стрельбу в учебном заведении, не достиг возраста привлечения к уголовной или к административной ответственности, однако его могут поставить на учёт. Об этом Лайфу рассказал засуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

"После изучения всех обстоятельств происшествия может быть принято решение о постановке несовершеннолетнего на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних органа внутренних дел по месту жительства. <...> Уверен, что тяжесть совершённого проступка достаточна для заведения учётно-профилактической карточки", — отметил адвокат.

При этом он подчеркнул, что на окончательное решение комиссии по делам несовершеннолетних повлияет то, как учится мальчик и насколько он успевает в школе, посещает ли факультативы, кружки и спортивные секции, а также сведения о его характере и склонности к совершению противоправных действий и об условиях проживания, воспитания, благополучии семьи.

Соловьёв добавил, что отдельного обсуждения требует ситуация, касающаяся того, каким образом у мальчика оказалось ружьё. Необходимо проверить, насколько правильно хранилось оружие, имелся ли для него сейф и где находились ключи от него.