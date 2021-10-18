Искали пять дней: Под Краснодаром задержали сбежавшего пациента психбольницы, судимого за убийство
40-летний Виталий Стешенко находился в бегах пять дней, но так и не выехал за территорию региона.
Ориентировка на Стешенко
Фото © LIFE
Под Краснодаром задержан 40-летний Виталий Стешенко — последнего из трёх пациентов, сбежавших из специализированной психиатрической больницы № 1 на прошлой неделе. Об этом сообщают источники Лайфа в экстренных службах. Первого соучастника побега, 20-летнего Никиту Житникова, задержали почти сразу и вернули в стационар. Ещё одного беглеца, 25-летнего Эрика Иванчука, поймали вечером того же дня.
Задержанный беглец Стешенко
Видео © LIFE
Ранее Лайф сообщал, что Стешенко был судим по статье "Убийство", но суд заменил ему срок на принудительное лечение, причём ранее он уже уходил из больницы, но его вылавливали в доме матери в станице Константиновской под Краснодаром. В этот раз мужчина был пойман в городе Курганинске, что в 167 километрах от Краснодара. Улица, на которой он скрывался, по совпадению носит название его родной станицы — Константиновская.
Напомним, что похожая история в конце августа произошла в Бурятии. После прогулки несколько заключённых из местной психбольницы ранили санитара, выломали решётку на окне и спрыгнули со второго этажа учреждения, скрывшись в неизвестном направлении. Всего беглецов было семеро. Они были осуждены по различным статьям (от кражи до вымогательства и причинения тяжкого вреда здоровью), но находились на принудительном лечении. У всех диагностированы психические заболевания, в частности умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения. Всех семерых удалось задержать спустя два часа после побега.
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