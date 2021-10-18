Под Краснодаром задержан 40-летний Виталий Стешенко — последнего из трёх пациентов, сбежавших из специализированной психиатрической больницы № 1 на прошлой неделе. Об этом сообщают источники Лайфа в экстренных службах. Первого соучастника побега, 20-летнего Никиту Житникова, задержали почти сразу и вернули в стационар . Ещё одного беглеца, 25-летнего Эрика Иванчука, поймали вечером того же дня.

Ранее Лайф сообщал, что Стешенко был судим по статье "Убийство", но суд заменил ему срок на принудительное лечение, причём ранее он уже уходил из больницы, но его вылавливали в доме матери в станице Константиновской под Краснодаром. В этот раз мужчина был пойман в городе Курганинске, что в 167 километрах от Краснодара. Улица, на которой он скрывался, по совпадению носит название его родной станицы — Константиновская.