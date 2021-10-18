В "Газпроме" подсчитали запасы газа в хранилищах Европы
В компании также отметили, что объём голубого топлива в украинских подземных хранилищах отстаёт от прошлогодних показателей на 33% (или на девять миллиардов кубов).
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Подземные хранилища газа (ПХГ) в странах Евросоюза заполнены на 71% от объёма голубого топлива, поднятого из них в прошлом сезоне. Об этом сообщили в "Газпроме".
"Переход к зимним режимам происходит на минимальном за многие годы уровне запасов в хранилищах. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом — 18,5 миллиарда кубометров. Восполнен всего 71% от объёма газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом сезоне", — передаёт ТАСС релиз компании.
Следует отметить, что сезон отбора голубого топлива из хранилищ начался ещё 13 октября. В "Газпроме" также уточнили, что объём газа в ПХГ Украины отстаёт на 33% (или на девять миллиардов кубов) по сравнению с прошлым годом.
А ранее "Газпром" отказался от дополнительной мощности по транзиту газа через Украину в ноябре. В сентябре компания из предложенных допмощностей забронировала лишь 4,3%, а в октябре уже полностью отказалась увеличивать транзит.
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