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В "Газпроме" подсчитали запасы газа в хранилищах Европы

В компании также отметили, что объём голубого топлива в украинских подземных хранилищах отстаёт от прошлогодних показателей на 33% (или на девять миллиардов кубов).

18 октября, 11:16
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Подземные хранилища газа (ПХГ) в странах Евросоюза заполнены на 71% от объёма голубого топлива, поднятого из них в прошлом сезоне. Об этом сообщили в "Газпроме".

"Переход к зимним режимам происходит на минимальном за многие годы уровне запасов в хранилищах. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом — 18,5 миллиарда кубометров. Восполнен всего 71% от объёма газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом сезоне", — передаёт ТАСС релиз компании.

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Следует отметить, что сезон отбора голубого топлива из хранилищ начался ещё 13 октября. В "Газпроме" также уточнили, что объём газа в ПХГ Украины отстаёт на 33% (или на девять миллиардов кубов) по сравнению с прошлым годом.

А ранее "Газпром" отказался от дополнительной мощности по транзиту газа через Украину в ноябре. В сентябре компания из предложенных допмощностей забронировала лишь 4,3%, а в октябре уже полностью отказалась увеличивать транзит.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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