В "Газпроме" подсчитали запасы газа в хранилищах Европы

Подземные хранилища газа (ПХГ) в странах Евросоюза заполнены на 71% от объёма голубого топлива, поднятого из них в прошлом сезоне. Об этом сообщили в "Газпроме".

"Переход к зимним режимам происходит на минимальном за многие годы уровне запасов в хранилищах. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом — 18,5 миллиарда кубометров. Восполнен всего 71% от объёма газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом сезоне", — передаёт ТАСС релиз компании.

Следует отметить, что сезон отбора голубого топлива из хранилищ начался ещё 13 октября. В "Газпроме" также уточнили, что объём газа в ПХГ Украины отстаёт на 33% (или на девять миллиардов кубов) по сравнению с прошлым годом.