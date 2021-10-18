В сенате Чехии захотели лишить Земана президентских полномочий

Глава сената Чехии Милош Выстрчил считает, что президент страны Милош Земан больше не может исполнять свои обязанности. Об этом сообщила в понедельник местная радиостанция Radio Prague International. Выстрчил предложил коллегам-сенаторам в кратчайший срок обсудить возможность передачи полномочий Земана другим должностным лицам. Такое обсуждение может состояться уже завтра.

"Президент Милош Земан не в состоянии исполнять свои президентские полномочия, и шансы на его раннее выздоровление крайне неопределённые", — приводит радиостанция заявление главы сената.

О том, что президент Чехии Милош Земан попал в больницу, стало известно 10 октября, однако политик чувствует себя неважно последние пару месяцев. Известно, что у него невропатия ног. Из-за этой болезни Милошу Земану недавно пришлось переместиться в инвалидное кресло. Среди других недугов (с которыми политик обращался к врачам в последние годы) — слабый слух, пониженное артериальное давление и диабет.