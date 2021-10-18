Брат погибшего в августе мэра Кривого Рога найден мёртвым в собственной квартире

В Кривом Роге был найден мёртвым младший брат погибшего в августе мэра города Константина Павлова. По данным телеграм-канала "Политика страны", тело 46-летнего Андрея обнаружил в его квартире друг. Депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк подтвердила эту информацию.

"Все в полном шоке. Я сама только узнала об этом. Со слов тех, кто с ним общался, он был весёлым, жизнерадостным, ходил на работу, и всё было нормально. Ничто не предвещало беды", — заявила она.







По словам криворожского блогера Алексея Таймурзина, в этой истории нет места криминалу. Он указал, что Павлов-младший якобы страдал алкоголизмом и, скорее всего, скончался в результате очередного запоя. Тем более друг покойного, со слов Таймурзина, рассказал, что мужчине сегодня весь день было плохо. Блогер также опубликовал фото из дома, где проживал Андрей, сейчас там работают правоохранители.