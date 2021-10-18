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В Белоруссии предложили лишать гражданства "сбежавших" из страны и работающих на Запад

Отмечается, что подобная мера позволит ограничить таким людям свободный въезд на территорию государства и возможность участия в общественно-политической жизни.

18 октября, 16:55
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В МВД Белоруссии предложили лишать гражданства тех жителей страны, которые сбежали за границу и работают в интересах западных стран. Такую идею высказал начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией ведомства Вячеслав Орловский в беседе с "СБ. Беларусь сегодня".

Собеседник издания напомнил, что в июне вступили в силу изменения в закон, согласно которым лица, которые приобрели гражданство, могут его потерять, если были признаны виновными в совершении ряда преступлений. По его словам, необходимо рассмотреть применение такой меры и к тем, кто является белорусом по праву рождения.

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"Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят её и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами. <...> Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства", — отметил Орловский.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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