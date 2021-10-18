В соцсетях бурно обсуждают пост 33-летней жительницы Петербурга, которая через соцсеть "ВКонтакте" хочет найти новых родителей для трёхмесячного сына. Как утверждает Виктория, на такой шаг она пошла, поскольку не может самостоятельно растить ребёнка из-за проблем со здоровьем.

"Грудничок Саша ищет маму и папу. Ему всего три месяца. Безумно любимый и желанный ребёнок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем", — написала женщина на своей странице, при этом не уточнив, каким именно недугом страдает.

Также Виктория подробно описала детали рождения сына и заверила, что Саша является крайне "мощным ребёнком по энергетике". Родословную мальчика она тоже не поленилась разрекламировать. Петербурженка отметила, что отец ребёнка — предприниматель, а она сама пишет стихи.

"В роду много руководителей, начальников", — добавила она, прикрепив к рассказу о сыне фото малыша и свой номер мобильного телефона.

Публикация возмутила многих комментаторов скотским отношением к ребёнку, словно продают какое-то животное. Однако некоторые пользователи встали на защиту Виктории. По их словам, малыш Саша сейчас находится в доме малютки, а его мать через соцсети пытается найти ему достойную семью. Пост собрал уже более тысячи комментариев.