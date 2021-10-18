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"Торгует как собакой!": Петербурженка словила волну хейта постом о поиске новых родителей трёхмесячному сыну

Мать-одиночка подробно описала детали рождения малыша и заверила, что Саша — крайне "мощный ребёнок по энергетике". Горе-мамаша утверждает, что у неё самой якобы серьёзные проблемы со здоровьем.

18 октября, 16:41
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/vika_spb2015" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виктория Фефелова</a></p>

Фото © VK / Виктория Фефелова

В соцсетях бурно обсуждают пост 33-летней жительницы Петербурга, которая через соцсеть "ВКонтакте" хочет найти новых родителей для трёхмесячного сына. Как утверждает Виктория, на такой шаг она пошла, поскольку не может самостоятельно растить ребёнка из-за проблем со здоровьем.

"Грудничок Саша ищет маму и папу. Ему всего три месяца. Безумно любимый и желанный ребёнок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем", — написала женщина на своей странице, при этом не уточнив, каким именно недугом страдает.

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Также Виктория подробно описала детали рождения сына и заверила, что Саша является крайне "мощным ребёнком по энергетике". Родословную мальчика она тоже не поленилась разрекламировать. Петербурженка отметила, что отец ребёнка — предприниматель, а она сама пишет стихи.

"В роду много руководителей, начальников", — добавила она, прикрепив к рассказу о сыне фото малыша и свой номер мобильного телефона.

Публикация возмутила многих комментаторов скотским отношением к ребёнку, словно продают какое-то животное. Однако некоторые пользователи встали на защиту Виктории. По их словам, малыш Саша сейчас находится в доме малютки, а его мать через соцсети пытается найти ему достойную семью. Пост собрал уже более тысячи комментариев.

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А ранее Лайф рассказывал, как мать-наркоманка задушила троих детей. По предварительным данным, в момент убийства она не находилась под воздействием запрещённых препаратов. За каждое убийство теперь ей грозит от 8 лет до пожизненного заключения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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