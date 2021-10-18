В МИД России назвали условие возобновления отношений с НАТО
Ранее министр иностранных дел РФ Лавров отметил, что сейчас между сторонами нет никакого общения по линии военных.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Диалог и взаимодействие между Россией и НАТО будут затруднены до тех пор, пока альянс не откажется от стратегии сдерживания Москвы. Об этом заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.
"Идёт наращивание военных потенциалов и активизация военных действий стран НАТО у российских границ. Очевидно, что, пока альянс не откажется от курса на сдерживание России, взаимодействие и диалог с ним затруднены", — сказал дипломат.
Напомним, Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был предпринят в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Лавров отметил, что сейчас между сторонами нет никакого общения по линии военных, а выполнять функции экстренной связи с РФ может один из послов стран — членов НАТО.
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