В МИД России назвали условие возобновления отношений с НАТО

Диалог и взаимодействие между Россией и НАТО будут затруднены до тех пор, пока альянс не откажется от стратегии сдерживания Москвы. Об этом заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.

"Идёт наращивание военных потенциалов и активизация военных действий стран НАТО у российских границ. Очевидно, что, пока альянс не откажется от курса на сдерживание России, взаимодействие и диалог с ним затруднены", — сказал дипломат.