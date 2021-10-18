Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО с 1 ноября
Такой шаг был предпринят в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства.
Фото © wikimedia.org
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о приостановке работы представительства нашей страны при НАТО с 1 ноября. Такой шаг был предпринят в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России. Деятельность Информационного бюро НАТО в Москве также прекращается, сообщили в МИД.
"У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября, или, может, это займёт ещё несколько дней", — приводит ТАСС слова Сергея Лаврова.
Напомним, что 6 октября в НАТО решили сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Такой шаг был сделан в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность Москвы в последние годы". Генсек альянса Йенс Столтенберг объяснил, что такое решение было принято в связи с деятельностью РФ и разведывательной информацией НАТО.
В МИД РФ назвали шаги НАТО бесцеремонными и посоветовали альянсу заниматься реальными проблемами, а не сдерживанием России. А вскоре стало известно, что наша страна может и вовсе закрыть своё представительство при НАТО в ответ на высылку дипломатов из Брюсселя.
Комментариев: 0