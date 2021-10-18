Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО с 1 ноября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о приостановке работы представительства нашей страны при НАТО с 1 ноября. Такой шаг был предпринят в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России. Деятельность Информационного бюро НАТО в Москве также прекращается, сообщили в МИД.

"У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября, или, может, это займёт ещё несколько дней", — приводит ТАСС слова Сергея Лаврова.