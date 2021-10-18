Путин: Правительство выделит 10 млрд рублей на строительство дорожных развязок в Подмосковье

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым пообещал, что Правительство РФ выделит региону десять миллиардов рублей на строительство транспортных узлов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Я знаю, что у вас и потребность есть определённая в дополнительных финансах, связанных с развязками. Уже, по предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, десять миллиардов они вам найдут", — сказал Путин.

Воробьёв подтвердил необходимость в дополнительном финансировании и поблагодарил главу государства за содействие в вопросе.

Президент уточнил, что власти уже немало сделали для строительства соответствующих развязок, особенно перед железной дорогой, однако проблемные точки, где образуются пробки, есть до сих пор. Воробьёв заметил, что над этим вопросом работают. Кроме того, глава региона ещё раз поблагодарил Путина за Центральную кольцевую дорогу и заметил, что благодаря ей рождаются и начинают работать различные предприятия. Кроме того, с кабмином достигнута договорённость — сделать самые опасные участки ЦКАД бессветофорными.