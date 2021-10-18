АвтоВАЗ в шестой раз с начала года повысил цены на Lada
Отмечается, что последнее подорожание было в сентябре. Тогда стоимость в среднем увеличилась на 2,5%.
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АвтоВАЗ с 18 октября повысил цены на автомобили Lada, стоимость в среднем увеличилась на полтора процента. Об этом свидетельствуют данные обновлённых прайс-листов производителя.
Отметим, что это уже шестое подорожание с начала года. Последнее повышение цен было в сентябре — в среднем на 2,5%.
Согласно актуальному прайс-листу, минимальная стоимость Lada Granta теперь составляет 560 тысяч рублей (+1,6%, или 9000 рублей), модели Vesta — 796 тысяч рублей (+1,5%, или 12 000), Largus — 781 тысяча рублей (+1,6%, или 12 000). А самая дорогая модель — Niva Travel. Её в самой скромной комплектации можно приобрести за 832 тысячи рублей (+1,3%, или 11 000).
Напомним, летом 2021 года АвтоВАЗ несколько раз приостанавливал выпуск автомобилей. Так, в начале июня компания сообщила о временной остановке производства автомобилей Lada Granta. 14 июля стало известно о приостановке на день выпуска моделей Lada Largus и Xray, а также Renault Sandero и Logan, поскольку компания "Bosch Самара" недопоставила электронные компоненты. 23 августа АвтоВАЗ из-за дефицита комплектующих на неделю приостановил работу на всех трёх линиях по производству машин на заводе в Тольятти.
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