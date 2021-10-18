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В Пермском крае нашли всех учеников, прятавшихся после стрельбы в школе

В полицию обратилась одна жительница посёлка Сарс, она не могла найти детей.

18 октября, 11:41
<p>Кадр из видео © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram / SHOT</a></p>

Кадр из видео © Telegram / SHOT

Все дети, которые не вернулись домой после стрельбы в сарсинской школе под Пермью, сейчас найдены, с ними всё в порядке. Об этом рассказали в полиции после сообщений СМИ о том, что родственники не могут найти ребят.

"Одна женщина обращалась, что не могла найти детей. Сейчас все найдены, все дома, всё в порядке, все живы и здоровы. Никого в розыске сейчас нет", — рассказали РИА "Новости" в краевом ГУ МВД РФ.

Директор — об открывшем стрельбу школьнике: Никогда не вызывал сомнений

Директор — об открывшем стрельбу школьнике: Никогда не вызывал сомнений

Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний мальчик сделал несколько выстрелов. К счастью, в результате стрельбы никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины. Ученика обезоружила директор, она увела ребёнка в кабинет и после разговора убедила его отдать ей ружьё. Оружие оказалось отцовским, мальчик вместе с папой иногда выезжал "пострелять".

По предварительным данным, ученик схватился за оружие из-за одноклассницы, которая его задирала. Мать двенадцатилетнего мальчика была в курсе его давнего конфликта с этой девочкой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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