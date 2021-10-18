В Пермском крае нашли всех учеников, прятавшихся после стрельбы в школе

Все дети, которые не вернулись домой после стрельбы в сарсинской школе под Пермью, сейчас найдены, с ними всё в порядке. Об этом рассказали в полиции после сообщений СМИ о том, что родственники не могут найти ребят.

"Одна женщина обращалась, что не могла найти детей. Сейчас все найдены, все дома, всё в порядке, все живы и здоровы. Никого в розыске сейчас нет", — рассказали РИА "Новости" в краевом ГУ МВД РФ.