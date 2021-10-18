В НАТО отреагировали на решение РФ о взаимном закрытии дипмиссий

Североатлантический альянс принял к сведению слова главы МИД РФ о взаимном закрытии дипмиссий, однако пока не получил уведомления от России. Об этом заявили в пресс-службе НАТО.

"Мы приняли к сведению заявления министра Лаврова для СМИ, однако мы пока не получили официальных уведомлений по затронутым вопросам", — приводит текст сообщения ТАСС.