В НАТО отреагировали на решение РФ о взаимном закрытии дипмиссий
Пока никаких уведомлений от российской стороны альянс не получал, слова главы российского внешнеполитического ведомства приняты к сведению.
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Североатлантический альянс принял к сведению слова главы МИД РФ о взаимном закрытии дипмиссий, однако пока не получил уведомления от России. Об этом заявили в пресс-службе НАТО.
"Мы приняли к сведению заявления министра Лаврова для СМИ, однако мы пока не получили официальных уведомлений по затронутым вопросам", — приводит текст сообщения ТАСС.
Напомним, Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был предпринят в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства.
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