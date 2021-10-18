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В НАТО отреагировали на решение РФ о взаимном закрытии дипмиссий

Пока никаких уведомлений от российской стороны альянс не получал, слова главы российского внешнеполитического ведомства приняты к сведению.

18 октября, 14:02
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/NATO/photos/a.249265298430142/3721495594540411/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO</a></p>

Фото © Facebook / NATO

Североатлантический альянс принял к сведению слова главы МИД РФ о взаимном закрытии дипмиссий, однако пока не получил уведомления от России. Об этом заявили в пресс-службе НАТО.

"Мы приняли к сведению заявления министра Лаврова для СМИ, однако мы пока не получили официальных уведомлений по затронутым вопросам", — приводит текст сообщения ТАСС.

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Напомним, Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был предпринят в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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