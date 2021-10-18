Путин поручил до августа 2022-го принять поправки по льготному ведению бизнеса на Курилах

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа 2022 года принять поправки, касающиеся льготного ведения бизнеса на Курильских островах. Об этом говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Правительством Сахалинской области обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих осуществление деятельности новыми организациями, создаваемыми на Курильских островах, с применением особых условий", — сказано в сообщении.

Так, организации не должны признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество предприятия, а также земельного и транспортного налогов. Кроме того, к ним применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет и режим свободной таможенной зоны.

Эти льготы не будут распространяться на организации, оказывающие посреднические услуги, занимающиеся производством и переработкой подакцизных товаров, добычей углеводородного сырья и его переработкой, выловом ценных биологических ресурсов, а также деятельность которых связана с получением пассивных доходов. Ответственными за выполнение данной задачи назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.