Детей до 14 лет разрешат регистрировать на "Госуслугах"

До конца 2022 года в России может появиться функция регистрации на портале госуслуг детей младше 14 лет. С таким предложением выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, сейчас те, кто ещё не получил паспорт, не могут полноценно зарегистрироваться на портале, и для них есть упрощённая система, предполагающая привязку к родительской странице.

"Есть куда дальше стремиться. У нас есть очень много сервисов, ориентированных на детей. До конца 2022 года сделаем возможность получения цифрового ID для детей, которые не достигли возраста получения паспорта", — сказал Шадаев в ходе заседания Информкомитета Госдумы.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Минцифры уточнил, что сейчас школьники имеют доступ к электронным дневникам, расписанию и электронному контенту. Однако возможность завести аккаунт для учеников есть только у школы или муниципального образования. Шадаев назвал это большим затруднением, поэтому ведомство планирует предоставить соответствующие функции родителям.