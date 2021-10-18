Детей до 14 лет разрешат регистрировать на "Госуслугах"
Сейчас для тех, кто не имеет паспорта, есть упрощённая схема регистрации с привязкой аккаунта к родительской странице.
Фото © Pexels
До конца 2022 года в России может появиться функция регистрации на портале госуслуг детей младше 14 лет. С таким предложением выступил глава Минцифры Максут Шадаев.
По его словам, сейчас те, кто ещё не получил паспорт, не могут полноценно зарегистрироваться на портале, и для них есть упрощённая система, предполагающая привязку к родительской странице.
"Есть куда дальше стремиться. У нас есть очень много сервисов, ориентированных на детей. До конца 2022 года сделаем возможность получения цифрового ID для детей, которые не достигли возраста получения паспорта", — сказал Шадаев в ходе заседания Информкомитета Госдумы.
Отвечая на вопросы журналистов, глава Минцифры уточнил, что сейчас школьники имеют доступ к электронным дневникам, расписанию и электронному контенту. Однако возможность завести аккаунт для учеников есть только у школы или муниципального образования. Шадаев назвал это большим затруднением, поэтому ведомство планирует предоставить соответствующие функции родителям.
Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поручил изменить подход к выставлению оценок по физкультуре. С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов: теперь по ИЗО, музыке и физкультуре может выставляться оценка не по пятибалльной системе, а в формате "зачёт/незачёт".
Лента новостей
"Надо находить другие подходы": Политолог назвал временной мерой приостановку работы постпредства РФ при НАТО
сегодня в 13:31
Онищенко предложил запретить жестокие компьютерные игры после стрельбы в школе под Пермью
сегодня в 13:23
Путин предложил выделять жителям Дальнего Востока 1 млн на жильё при рождении третьего ребёнка
сегодня в 13:22
Комментариев: 0