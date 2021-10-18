Решение России о приостановке работы постоянного представительства нашей страны при НАТО является логичным ответом на действия Североатлантического альянса. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, доктор политических наук, профессор МГУ, член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло.

"После того как НАТО решило выслать наших дипломатов, представителей при НАТО, подобный шаг вполне был ожидаем, и, к сожалению, он произошёл. В условиях нынешнего обострения отношений по всем направлениям всё-таки было бы лучше, чтобы какие-то каналы взаимодействия были", — отметил собеседник.

По словам политолога, в целом закрытие представительства РФ при НАТО — событие печальное. Манойло пояснил, что из-за отсутствия контактов появится целый ряд проблем в плане коммуникаций между Москвой и руководством альянса. Отсюда, как отметил эксперт, возникнут разного рода эксцессы, сбои и ошибки.

"Разумеется, прекращение деятельности информационного центра и миссии по связи, военной миссии НАТО в РФ — это не решение вопроса. К этой ситуации надо находить другие подходы и другие ключи. Это временная мера, а если такая временная [мера] превратится в постоянную, то ничего хорошего из этого не будет", — заключил он.