Лавров: Россия не будет делать вид, что перемены в отношениях с НАТО возможны

Россия не будет делать вид, что перемены в отношениях с НАТО возможны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересовано. Если это так, то мы не видим большой необходимости продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны", — сказал министр на брифинге.

По словам Лаврова, альянс уже заявил о невозможности таких перемен. Кроме того, целенаправленные шаги НАТО уничтожили условия для элементарной дипломатической деятельности.