Лавров: Россия не будет делать вид, что перемены в отношениях с НАТО возможны
Целенаправленные шаги альянса уничтожили условия для элементарной дипломатической деятельности, заявил глава МИД РФ.
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Россия не будет делать вид, что перемены в отношениях с НАТО возможны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересовано. Если это так, то мы не видим большой необходимости продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны", — сказал министр на брифинге.
По словам Лаврова, альянс уже заявил о невозможности таких перемен. Кроме того, целенаправленные шаги НАТО уничтожили условия для элементарной дипломатической деятельности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал НАТО блоком антироссийской направленности. По его словам, о возможном сотрудничестве между РФ и НАТО пока не может быть речи.
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