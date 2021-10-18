НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров: Россия не будет делать вид, что перемены в отношениях с НАТО возможны

Целенаправленные шаги альянса уничтожили условия для элементарной дипломатической деятельности, заявил глава МИД РФ.

18 октября, 12:19
<p>Фото © МИД РФ</p>

Фото © МИД РФ

Россия не будет делать вид, что перемены в отношениях с НАТО возможны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересовано. Если это так, то мы не видим большой необходимости продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны", — сказал министр на брифинге.

Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО с 1 ноября

Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО с 1 ноября

По словам Лаврова, альянс уже заявил о невозможности таких перемен. Кроме того, целенаправленные шаги НАТО уничтожили условия для элементарной дипломатической деятельности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал НАТО блоком антироссийской направленности. По его словам, о возможном сотрудничестве между РФ и НАТО пока не может быть речи.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1