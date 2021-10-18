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Метеоролог назвала самый холодный день в Москве на этой неделе

Однако сразу после него ожидается потепление, которое продлится до воскресенья.

18 октября, 12:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На текущей неделе в Москве ожидается крайне неустойчивая погода, на которую будут влиять атмосферный фронт и циклон. При этом в среду температура, вероятно, будет самой низкой, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Скорее всего, самыми холодными сутками будет среда. Мы будем находиться под влиянием северо-западных потоков, продолжится поступление холодного воздуха", — приводит её слова телеканал "360".

Она отметила, что ночью возможны небольшие осадки, когда столбики термометра упадут до нуля градусов, а вот днём ожидается не больше плюс трёх-пяти градусов.

Москвичей предупредили о первом снеге

Москвичей предупредили о первом снеге

Кроме того, на этой неделе колебаться будет как атмосферное давление, так и температурный режим, ведь уже в четверг ожидается потепление. В дневное время воздух может прогреться до десяти градусов. Будет облачная погода, а временами вероятен дождь, предупредила синоптик. На остаток недели влияние циклона сохранится, поэтому днём будет около плюс десяти, а ночью — около пяти-семи градусов тепла. Позднякова заключила, что говорить о движении столицы в сторону зимы пока нельзя.

Ранее метеоролог предупредил москвичей о погодной лихорадке и "барической пиле". По словам Евгения Тишковца, уже 24 октября начнут наступать арктические холода, "которые в последующем переведут формат погоды в предзимье".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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