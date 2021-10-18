Метеоролог назвала самый холодный день в Москве на этой неделе

На текущей неделе в Москве ожидается крайне неустойчивая погода, на которую будут влиять атмосферный фронт и циклон. При этом в среду температура, вероятно, будет самой низкой, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Скорее всего, самыми холодными сутками будет среда. Мы будем находиться под влиянием северо-западных потоков, продолжится поступление холодного воздуха", — приводит её слова телеканал "360".

Она отметила, что ночью возможны небольшие осадки, когда столбики термометра упадут до нуля градусов, а вот днём ожидается не больше плюс трёх-пяти градусов.

Кроме того, на этой неделе колебаться будет как атмосферное давление, так и температурный режим, ведь уже в четверг ожидается потепление. В дневное время воздух может прогреться до десяти градусов. Будет облачная погода, а временами вероятен дождь, предупредила синоптик. На остаток недели влияние циклона сохранится, поэтому днём будет около плюс десяти, а ночью — около пяти-семи градусов тепла. Позднякова заключила, что говорить о движении столицы в сторону зимы пока нельзя.