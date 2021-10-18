Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер из-за осложнений после ковида
Бывшему главе Госдепа было 84 года. Семья политика сообщила, что он был вакцинирован.
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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни от осложнений после коронавируса. Об этом семья политика сообщила в "Фейсбуке".
"Он был полностью вакцинирован... Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца", — говорится в сообщении.
Колин Пауэлл занимал пост госсекретаря в период первого срока президентства Джорджа Буша – младшего (2001—2005). В 1987–1989 годах был советником по нацбезопасности в администрации президента Рональда Рейгана, а в 1989–1993 годах — председателем Объединённого комитета начальников штабов. Ветеран войны во Вьетнаме.
А ранее стало известно о смерти известного барабанщика, работавшего с Элвисом Пресли, Ронни Татта. Артист долгое время страдал от болезни сердца, но не хотел, чтобы его госпитализировали.
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