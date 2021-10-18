Маркетолог раскрыл миллионные заработки Бузовой и Ивлеевой в Instagram

Бюджет рынка блогеров в "Инстаграме" в 2020 году вырос на 69% по сравнению с 2019-м и составил семь миллиардов рублей. При этом размещение рекламы у миллионников обойдётся в сумму от 100 тысяч рублей. Об этом сообщил маркетолог Владимир Крюков в беседе с kp.ru.

"По объёму рекламы в социальных сетях рынок продолжает расти, как и в прошлом году. Это связано с тем, что бюджеты, которые должны были пойти на поддержку офлайн-мероприятий, сейчас уходят в онлайн-рекламу к блогерам. По стоимости постов есть небольшое падение, но это нивелировано объёмами рекламы у блогеров. О финальных цифрах роста рынка блогеров 2021 года говорить пока рано, так как в ноябре и декабре — самая активная фаза маркетинговых кампаний", — объяснил эксперт.

По его словам, пандемия повлияла на рост количества подписчиков у блогеров-миллионников. Однако их заработок зависит не от аудитории, а от числа просмотров постов и сториз.

"По данным за 2020 год, общий бюджет рынка блогеров в "Инстаграме" составил семь миллиардов рублей, что на 69% больше, чем в 2019 году, — тогда было 4,2 миллиарда рублей. Стоимость у блогеров-миллионников в "Инстаграме" может начинаться от 100 тысяч рублей, у топовых звёзд есть реклама и от полутора миллионов рублей", — заметил Крюков.

Чаще всего цена за коммерческую публикацию составляет 600–800 тысяч рублей. Для крупных компаний или товаров и услуг, которые не сопоставимы "с образом жизни звезды", стоимость может подняться и до одного-полутора миллионов рублей. Ценник поднимается и на видеорекламу. Так, в среднем коммерческих публикаций ежемесячно получается около десяти. Следовательно, ежемесячный доход звезды "Инстаграма" колеблется от пяти до десяти миллионов рублей.

В список звёзд, зарабатывающих пять-десять миллионов рублей, входят Ольга Бузова (23 млн подписчиков), Настя Ивлеева (18 млн), Ксения Бородина (17,6 млн), Оксана Самойлова (14,6 млн), Вера Брежнева (12 млн), Полина Гагарина (8,5 млн), Виктория Боня (8,4 млн), Ксения Собчак (8 млн), Ида Галич (6,7 млн). Знаменитости, у которых разместить коммерческую публикацию стоит 300–500 тысяч рублей: Екатерина Варнава, Анна Хилькевич, Кристина Асмус, Давид Манукян и другие артисты.

Что же касается блогеров из "Тиктока", то там доход идёт не только с коммерческой публикации, но и "амбассадорства, рекламы музыкального произведения, прямых эфиров, ссылок в аккаунтах, присутствия бренда в ролике". Ценник зависит от вида продукта, который предлагается рекламировать. Например, если это простые товары, повседневные, "то стоимость стандартная".

"Разброс цифр огромный. Если у блогера до 400 тысяч подписчиков, то стоимость поста может быть от трёх до 15 тысяч рублей. Рекламодателям чаще интересны блогеры, у которых от одного до четырёх миллионов подписчиков. Цена рекламы — от 30 до 90 тыс. рублей. Блогеры с количеством подписчиков от четырёх до восьми миллионов продают рекламу и по 90, и по 300 тысяч рублей. У блогеров медийных стоимость начинается от 500 тысяч рублей", — рассказал маркетолог.

У популярного тиктокера ежемесячный доход составляет от пяти до десяти миллионов рублей. Стоимость размещения рекламы у главных звёзд "Тиктока" может доходить и до 300, и до 500 тысяч рублей. А увеличивается этот ценник в два раза при промоушене более популярных брендов.

Главными звёздами "Тиктока" являются Дина Саева (24 млн подписчиков), Валя Карнавал (20,5 млн), Даня Милохин (15,2 млн), Юлия Гаврилина (14,4 млн), Аня Покров (14,1 млн).